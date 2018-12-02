البحسني يشارك القوات الإماراتية في حضرموت احتفالاتهم باليوم الوطني

شارك محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني قوات دولة الإمارات العربية المتحدة العاملة ضمن قوات التحالف العربي بالمحافظة احتفالاتهم باليوم الوطني للدولة الذي يصادف الـ2 من شهر ديسمبر من كل عام.

وفي الحفل أشار المحافظ البحسني إلى أهمية هذا اليوم الذي وضع اللبنآت الأولى للنهضة الكبيرة التي شهدتها دولة الإمارات على يد مؤسسها الشيخ زايد ال نهيان وشيوخ الإمارات وسار على نهجهم أبناءهم اللذين كانوا ولازالوا سندا للأمة العربية وموقفهم مع اليمن خير دليل على ذلك.

وتقدم المحافظ البحسني بشكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على دورها الكبير في حضرموت والوطن بشكل عام، متمنيا أن تعود هذه المناسبة ودولة الإمارات في مزيد من النماء والرخاء والتطور.

حضر الإحتفالية التي تخللتها عرض رقصات فلكلورية من التراث الشعبي الحضرمي، قادة وضباط وجنود دول المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية السودان ومملكة البحرين العاملين ضمن قوات التحالف العربي بحضرموت.