شكرا لقرائتكم خبر عن قطران يكشف عما قاله ابو علي الحاكم للواء مجاهد القهالي عند اقتحام منزله بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حدث القاضي عبدالوهاب قطران عما قاله القيادي الحوثي "ابو علي الحاكم" للواء مجاهد القهالي. وقال إنه ابو علي الحاكم ذهب قبل أيام إلى منزل اللواء مجاهد القهالي عاضباً لأنه القهالي قبل مؤاخاة قبائل الجائف بهمدان لعيال سريح على خلفية نزاعهم مع جربان على التبة ، وقال ابوعلي الحاكم للكهالي ليش ماقد ضرب الطيران بيتك انت مع العدوان. ابوعلي الحاكم يهدد مجاهد القهالي بتفجير منزله بصنعاء: قبل ايام ذهب ابوعلي الحاكم الى منزل اللواء مجاهد الكهالي ، غاضبا لان الكهالي قبل مؤاخاة قبائل الجائف بهمدان لعيال سريح على خلفية نزاعهم مع جربان على التبة ، وقال ابوعلي الحاكم للكهالي ليش ماقد ضرب الطيران بيتك انت مع العدوان — عبدالوهاب قطران (@abdalowhab_) December 1, 2018

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