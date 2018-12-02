شكرا لقرائتكم خبر عن هذا مايحدث الان للسيد بالعاصمة صنعاء بالتزامن مع عشية انتفاضة ديسمبر "تفاصيل خطيرة تكشف رعب المليشيات" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قطعت مليشيا الحوثي الإرهابية، قبل قليل "مساء السبت 1 ديسمبر/كانون الأول 2018"، خدمتي الهاتف الثابت والانترنت عن منزل الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الأستاذة فائقة السيد بالعاصمة صنعاء. وقالت مصادر مقربة من الأستاذة فائقة السيد "إن مليشيا الحوثي تعمدت قطع خدمتي الهاتف الثابت والانترنت عن منزل الاستاذة فائقة، بالتزامن مع الذكرى السنوية لانتفاضة الثاني من ديسمبر التي دعا إليها الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح". وحملت المصادر مليشيا الحوثي الإرهابية، كامل المسؤولية عن أي تصرف أو محاولة لاقتحام منزل الأستاذة فائقة السيد.



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