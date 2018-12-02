شكرا لقرائتكم خبر عن صور"دولة عربية نساؤها الأجمل على وجه الأرض! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

صنفت دراسة بريطانية حديثة "المرأة السورية" على أنها ثالث أجمل امرأة في العالم بعد المجرية والبولندية لما تتمتع به من رقة ولطف"، واصفة "السوريات بأنهن ملكات العالم". انكشف المستور محاولات جديدة بشأن ميناء الحديدة .. واعلان رسمي عن تحويل اليمن لأكبر ‘‘مسرح’’ خلال 2019 ترامب يفقد أعصابه ويقذف بسماعة الترجمة غاضباً أثناء لقائه برئيس هذه الدولة.. والسبب؟! (شاهد الفيديو) تخلص من الشعر الابيض (الشيب) مع هذه الوصفة السحرية للأبد | وذكرت وسائل إعلامية أن مركز "ستارش" البريطاني للأبحاث العلمية أصدر دراسة حديثة بعنوان "أجمل نساء العالم"، معتمدا في تقييمه على عدة معايير للجمال، ومنها الرقة التي تتمتع بها والحياء في تصرفاتها". وأضافت الدراسة أن "المرأة السورية تتمتع بالقدرة الفائقة على التفاعل مع الموضة دون أن يفقدها ذلك شيئا من أنوثتها"، لافتة إلى أن "أكبر أسباب انجذاب الرجال إليها هو حنانها الذي يمدها بطاقة حب كافية". وأشارت الدراسة إلى أن "المرأة السورية تلبى طلباتها دون عناء، وهي امرأة عاملة تحب العمل وتفضله كي تتساوى مع الرجل"