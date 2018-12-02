شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة صادمة: ثلث سكان صنعاء بدون غاز .. و12 الف ريال قيمة الاسطوانة الغاز بالسوق السوداء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية بصنعاء ان ما يقارب من ثلث سكان صنعاء يعيشون هذه الايام بدون غاز.

وتراوح سعر الاسطوانة الغاز بصنعاء ما بين 8 – 12 الف ريال، في السوق السوداء إذ اضطرت العديد من المطاعم إلى شراء الاسطوانة الغاز بهذه الاسعار لتفادي إغلاقها في اوجه زبائنها.

وقال مواطنون بصنعاء لاخبار إنهم اضطروا لشراء أسطوانة الغاز ب 8 آلاف ريال، وبعضهم اشتراها بـ 12 الف ريال، فيما البعض لم يجد قيمة اسطوانة الغاز واضطر بالنزوح إلى منزل احد اقاربه لمشاركتهم اسطوانتهم من الغاز.

وبالرغم من ان الحوثيون يبيعون اسطوانة الغاز بسعر 300 ريال، إلا ان كمية الغاز داخل الاسطوانة تتراوح ما بين 10-12 ليتر، فقط وهو ما يجعل عمر أسطوانة الغاز لدى الأسر لا تزيد عن 12 يوماً.

ويقوم الحوثيون بصرف الغاز عبر عقال الحارات، لكن الفترة الاخيرة لا يصل حصص الغاز عبر عقال الحارات إلا مرة واحدة كل اسبوعين، وهو ما يضطر العقال إلى مداولة المواطنين من اجل توزيع حصص الغاز، لتصل إلى مرة كل شهر.