شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..رئيس وزراء "كندا" يتجاهل قطع السعودية علاقتها الدبلوماسية مع بلاده ويفاجئ " محمد بن سلمان" بتوجيه طلب مباشر بخصوص قضية " خاشقجي " !( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف رئيس وزراء كندا التي قطعت السعودية العلاقات الدبلوماسية معها مؤخرا عن لقاء جمعة بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش اجتماعات قمة العشرين بالارجنتين.



وأكد رئيس وزراء كندا أنه اخبر ولي العهد السعودي على ضرورة كشف ملابسات مقتل الصحفي جمال خاشقجي باجراء تحقيق شفاف .

كما جدد حرص بلاده على مواصلة الدفاع عن حقوق الانسان في اشارة الى سبب قطع المملكة علاقتها الدبلوماسية مع كندا بعد تنديد الأخيرة باعتقال ناشطات سعوديات .