شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الخسائر الكبيرة التي وقعت فيها ... محلات الصرافة تفاجئ الجميع و تتخذ قرارا عاجلا ... وهذا ماسيحدث صباح يوم الاحد للعملة اليمنية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - بعد تداعيات انهيار العملة الصعبة في التعاملات خلال هذه الايام بمحلات الصرافة بالعاصمة عدن أقرت غالبية محلات الصرافة البيع أو الشراء بالعملة الصعبة نظرا لانهيارها المفاجئ مقابل تحسن للعملة المحلية بشكل كبير. وقال مصدر أن محلات الصرافة أوقفت البيع والشراء منذ الخميس والجمعة حيث سوف يتم التعامل من صباح اليوم الأحد . يذكر أن سعر الريال السعودي 120 فيما الدولار من 450.

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الخسائر الكبيرة التي وقعت فيها ... محلات الصرافة تفاجئ الجميع و تتخذ قرارا عاجلا ... وهذا ماسيحدث صباح يوم الاحد للعملة اليمنية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .