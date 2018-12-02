شكرا لقرائتكم خبر عن حراس الجمهورية تقتحم القاعدة الجوية بالحديدة قبل قليل وتسيطر على طائرات ميج 21.. (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن مقاتلو الوية حراس الجمهورية في الحديدة من استعادة طائرات ميج 21، بعد تطهير اجزاء واسعة من القاعدة الجوية..

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