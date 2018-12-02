شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مقطع أثناء محاولة مسلح هدم بيت احد المواطنين بالقوة ويشحد السلاح في وجه المواطنيين الذين يحاولون منعه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمسلح يمني من المحافظات الجنوبية يشحد السلاح في وجه المواطنيين الذين يحاولون منعه من هدم منزل موطن اخر. شاهد فيديو محاولة مسلح هدم بيت:

وقدم تم تداول المقطع بصورة واسعة، وأظهر الفيديو وجود جنود أثناء محاولة المسلح هدم المنزل وشحده للسلاح على المواطنيين. ولم يتسنى لنا معرفة المزيد من تفاصيل وأسباب الحادث. تبع نت

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