شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التحالف ينقل المعركة إلى العدين بين اب والحديدة لأول مرة ويعلن عن صيد ثمين ومحرقة للمليشيات "تفاصيل مرعبة لعبدالملك الحوثي" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تنشط المليشيات الحوثية في محاولات لا تتوقف لحشد وتجنيد المواطنين والشباب من أهالي قرى ومديريات تهامة والساحل الغربي جنوبي الحديدة، وبالتزامن تدفع بتعزيزات كبيرة من جهة الشرق باتجاه حيس في هجمات يائسة كبدتها خسائر كبيرة الأيام الماضية، ودكت الطائرات اليوم تعزيزات حوثية وتجمعات. واستهدفت طائرات التحالف العربي، اليوم السبت الأول من ديسمبر 2018، بأربع غارات، شمال حيس، تجمعات وتعزيزات حوثية. وقال مراسلنا في حيس، "إن الغارات المتتالية دكت مواقع تجمع للمليشيات شمالي المديرية وتعزيزات على متن أطقم، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد نتيجة استهداف عربتين". وتتلقى المليشيات خسائر فادحة في الأرواح جراء استهداف الطيران لتجمعاتهم في مثلث العدين شمال حيس حيث تحاول المليشيا الدفع بتعزيزات تحت مراقبة جوية ورصد مستمر، وتكبدت الأسبوع الماضي خسائر كبيرة بالعشرات في ضربات جوية محكمة تعاقبت على مجاميع حوثية حاولت الوصول إلى حيس من مثلث العدين، وتحاول المليشيات اختراق حيس ومنها إلى الخوخة على الساحل. ومساء الجمعة ضربت المليشيات بالقذائف على الجهة الشرقية من التحيتا عقب صلاة المغرب، بعد يوم من استشهاد وإصابة 6 مواطنين في قصف غاشم على المدنيين في حيس.

