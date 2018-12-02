شكرا لقرائتكم خبر عن قناة اليمن اليوم تبث هذا الخبر المفزع للحوثيين والغير متوقع للجماعة قبل قليل .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر ميدانية في مدنية الحديدة استسلام قيادي بارز عن مليشيات الحوثي وانضمامه لقوات حراس الجمهورية.



و نقلت قناة اليمن اليوم "أن القيادي الميداني التابع للمليشيات إبراهيم الشامي "أبو عبدالله" سلم نفسه لحراس الجمهورية في الحديدة ووجه دعوة لزملائه من قيادات وعناصر المليشيات بترك الحوثيين والانضمام للمقاومة الوطنية او الانسحاب والعودة إلى منازلهم قبل فوات الأوان".

واعترف أبو عبدالله إبراهيم الشامي، أن المليشيا ضللوا عليهم وغرروا عليهم بأنهم يقاتلون أجانب من أمريكا وإسرائيل، مشيراً إلى أنه لم يجد أي شيء مما كانت تدعيه المليشيا.



وأوضح أنه كان يعمل أمنياً لدى المليشيا في عدة مناطق بمحافظة الحديدة، وأن المليشيا كانت تغرر عليهم بأن مقاتلين أجانب هم من يقاتلونهم.

وأكد أنه سلم نفسه عقب أن اكتشف كذب وتغرير المليشيا الحوثية عليهم.