شكرا لقرائتكم خبر عن أول "تعميم" هام وعاجل من "السيد" بشأن ذكرى انتفاضة الرئيس الراحل’"صالح‘" ومقتله بصنعاء ( تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أصدرت الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام ، فائقة السيد، تعميم لصحفيي واعلاميي ونشطاء المؤتمر الشعبي العام، ذيلته ب" هام وعاجل" .
وتضمن التعميم توجيه بإنطلاق هشتاق على موقع تويتر " #الثاني_من_ديسمبر_انتفاضه_شعب ".
وأهابت "السيد" في تعميمها، بكل الناشطين والنشطات والاعلاميين المؤتمريين، العمل على انجاح الهشتاق والتعميم على الجميع في كل ووسائل التواصل الاجتماعي.
شكرا لقرائتكم خبر عن أول "تعميم" هام وعاجل من "السيد" بشأن ذكرى انتفاضة الرئيس الراحل’"صالح‘" ومقتله بصنعاء ( تفاصيل) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .