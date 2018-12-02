شكرا لقرائتكم خبر عن أول "تعميم" هام وعاجل من "السيد" بشأن ذكرى انتفاضة الرئيس الراحل’"صالح‘" ومقتله بصنعاء ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام ، فائقة السيد، تعميم لصحفيي واعلاميي ونشطاء المؤتمر الشعبي العام، ذيلته ب" هام وعاجل" .



وتضمن التعميم توجيه بإنطلاق هشتاق على موقع تويتر " #الثاني_من_ديسمبر_انتفاضه_شعب ".

وأهابت "السيد" في تعميمها، بكل الناشطين والنشطات والاعلاميين المؤتمريين، العمل على انجاح الهشتاق والتعميم على الجميع في كل ووسائل التواصل الاجتماعي.