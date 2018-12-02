شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان حالة طوارئ في صنعاء.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن فريق الاستجابة السريعة لمكافحة وباء الكوليرا بمحافظة صنعاء، حالة الطوارئ بسبب عودة الوباء ووفاة حالات جديدة مصابة بالوباء في عدد من المديريات التابعة لمحافظة صنعاء. وأفاد مسؤولون في الفريق أنه تم نشر 66 فريق عمل بعد تأكيد وفيات في معظم مديريات العاصمة وريفها، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف". وفي وقت مبكر من يوم امس الجمعة قال رئيس فريق الاستجابة في مديرية صعفان بسام الخولاني في تصريح خاص انه تم وبشكل مفاجئ الإعلان عن حالة طوارئ في عدد من المديريات التابعة لمحافظة صنعاء وهي (مديريات الحيمتين وبني حشيش ومناخة وصعفان والطيال وخولان وجحانة وسنحان وبني بهلول وأرحب ونهم وهمدان) وتم نشر 66 فريق والاستعانة بأعضاء من أمانة العاصمة كضرورة لإنقاذ هذه المديريات من انتشار وباء الكوليرا بعد تسجيل حالات وفاة مؤكدة.ف وأكد الخولاني موت عدد من المصابين قائلاً تلقى فريق الاستجابة السريعة بلاغات بوفاة عدة حالات أمس الاول الخميس في مديرية بني حشيش شرق العاصمة صنعاء، وحالة وفاة في مديرية صعفان غربي صنعاء، إلى جانب وفاة أخرى بنفس المديرية للمواطن حسن محمد يحيى عبدالله زيد في عزله الطرف المحلة السفلى".