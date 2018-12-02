مصرع عدد من المليشيات الحوثية إثر قصف جوي في البيضاء

قُتل العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية إثر قصف لمقاتلات التحالف العربي استهدف أطقماً عسكرية تابعة للمليشيا الانقلابية في محافظة البيضاء، اليوم السبت، 01/كانون الأول/2018م.

وقال مصدر عسكري، إن مقاتلات التحالف العربي قصفت 3 أطقم للميليشيات الحوثية مما أدى إلى مقتل كل من عليها من عناصر في جبهة الملاجم.

وتشهد جبهة الملاجم بالبيضاء معارك عنيفة حققت خلالها قوات الجيش الوطني تقدماً كبيراً ، في اطار استكمال تحرير ما تبقى من سلسلة جبال الكبار.