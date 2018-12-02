القوات المشتركة تطهر مقر البحرية في الحديدة من عناصر مليشيا الحوثي

تمكنت القوات المشتركة بدعم وإسناد من التحالف العربي، اليوم السبت، السيطرة على مباني ومقر للقوات البحرية التي كانت تسيطر عليها مليشا الحوثي في مدينة الحديدة غربي اليمن. وقال مسؤول عسكري: "إن وحدة من كتائب المهام الخاصة نفذت عملية نوعية خاطفة أسفرت عن تطهير وتأمين عدد من البنايات والفلل في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة، إحداها كانت تتخذها الميليشيا الحوثية مقرا لما تسميه سلاح البحرية". وأضافت: "العملية النوعية جاءت بعد قيام الميليشيا الحوثية بنصب مدافع في أحواش وأسطح البنايات وقصفها الأحياء السكنية المحررة، غير آبهة بحياة المدنيين وسلامة ممتلكاتهم". وتابعت: "القوات عثرت في المقر على طوربيد وألغام بحرية ومكائن، فضلا عن وثائق هامة ومخططات تؤكد الخطر الذي يمثله بقاء الميليشيا الحوثية في مدينة الحديدة على أمن وسلامة الملاحة الدولية".

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