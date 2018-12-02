إسقاط طائرة مسيرة للمليشيا في سماء مأرب

تمكنت قوات الجيش الوطني" اليوم" من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في سماء محافظة مأرب، رقي البلاد.

وذكر مصدر محلي، أن قوات الجيش أسقطت في المنطقة العسكرية الثالثة الطائرة التي كانت تحمل متفجرات، قبل أن تصل إلى هدفها.

وكانت المليشيا الحوثية تسعى بهذه المحاولة إلى استهداف، أحد مواقع الجيش في المحافظة.