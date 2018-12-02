التحالف يعلن تدمير منصة اطلاق صواريخ لمليشيا الحوثي بصعدة

اعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية تركي المالكي، السبت، أن قيادة التحالف دمرت منصة إطلاق صواريخ لميليشيا الحوثي في صعدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ومن خلال عمليات المراقبة المستمرة لنشاطات وتحركات المليشيا الحوثية تم اليوم السبت رصد محاولة تجهيز منصة إطلاق صواريخ باليستية بمحافظة صعدة من قبل العناصر الحوثية بعد أن قامت بتمويه المنصة لغرض إخفائها.

وأضاف أنه على الفور قامت قوات التحالف باستهداف المنصة وتدميرها كلياً بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك لقوات التحالف.

وأشار المتحدث إلى تأكيد قيادة القوات المشتركة للتحالف “التزامها بتدمير القدرات النوعية كالصواريخ الباليستية والتي لا يمكن لمليشيا إرهابية الحصول عليها وتهديد الأمن الإقليمي والدولي”