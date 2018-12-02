شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اقتحام منزله والاعتداء عليه بالضرب أمام عائلته. المليشيا الحوثية تفرض الاقامة الجبرية على وزير سابق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فرضت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الإقامة الجبرية على وزير المغتربين السابق، مجاهد القهالي، بعد اقتحام منزله والاعتداء عليه بالضرب أمام عائلته.

ويعد القهالي واحدا من أبرز حلفاء الانقلابيين الحوثيين من الوجاهات القبلية والشخصيات السياسية، بعد أن كان من المحسوبين على الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

وأفاد مصدر قبلي، أن الحوثيين فرضوا إقامة جبرية على القهالي وشددوا حراسة من مسلحيهم حول منزله، بعد اقتحامه في وقت سابق والاعتداء عليه بالضرب أمام عائلته.

وذكر شهود عيان، أن الميليشيات هددت القهالي لو حاول الخروج من صنعاء أنهم سيقتلونه وأسرته ويفجرون بيته.

وتتسع مخاوف ميليشيات الحوثي مع ازدياد الانشقاقات في صفوفها بالتوازي مع خسائرها الميدانية، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات مشددة ضد المسؤولين التابعين لها وحلفائها خوفا من انشقاقهم عنها.