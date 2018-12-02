شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البنك المركزي يغرد على تويتر حول تحسن صرف العملة ويعلن بشرى سارة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تغريدات له على تويتر أكد محافظ البنك المركزي أن “البنك المركزي بصدد إستقبال ودائع بقيمه 3 مليار دولار ونحن في إطار العمل عليها حيث سنتخذ العديد من القرارات ليستمر التحسن في سعر صرف العملة الوطنية وهناك مجموعة من القرارات ستتخذها الأمم المتحدة وبعض الدول فيما يخص الودائع الجديدة”.

وقال الدكتور زمام “إن التعافي والتحسن في سعر صرف العملة الوطنية سيكون مستقراً ومستداماً وقابلاً للديمومة شريطة ان تتخذ بعض الإجراءات في الداخل والخارج مع إعلان الحكومة عن البدء بإعداد موازنه للعام القادم 2019م وإن جزء من هذه الإجراءات سيكون له الاثر الكبير في استقرار العملة”.

واشار الدكتور زمام “ان التحسن الذي حصل في وضع الريال لم يكن نتيجة المضاربات كما قيل وانما نتيجة للإجراءات المتخذة من البنك والتي من ضمنها إعادة الإدارة النقدية والسيولة وكل المبالغ التي يتم طباعتها حاليا تذهب الى الاحتياطي”.