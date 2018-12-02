شكرا لقرائتكم خبر عن خمسة شروط لدخول حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة إلى مصر والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشف ملحق شئون المغتربين بالسفارة اليمنية في مصر إبراهيم الجهمي، عن خمسة شروط لدخول حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة الى مصر.

وقال الجمهي إن حاملي الجوازات الصادرة قبل 2015م يسمح بدخولهم الى مصر، وكذا حاملي الجوازات الصادرة من الحكومة الشرعية شريطة الآتي :

1- أن تكون الصفة الوظيفية ( المهنة) مبينة لحامل الجواز ويمنع دخول اي جواز المهنة خالية على شكل ( ……)

2- أن تكون المهنة لحامل الجواز والمبينة في الجواز هي المهنة الحالية وليست مهنته السابقة .. وان كان وزير سابق يتم توضيح المهنة بالجواز بانه وزير سابق .

3- تمانع السلطات المصرية بدخول حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة بمهنة ( تاجر ) حيث وتلك ليست مهنة حكومية رسمية .

4- تمانع السلطات المصرية بدخول حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة لمن يحملون مهنة ( اخو او اخت مسؤل حكومي ) لتناقض ذلك مع اتفاقية فينا.

5- ان كان حامل الجواز ( ابناء او زوجة ) المسؤل الرسمي فيشترط ذكر اسم المسؤل وبيان وظيفته، ولا يكتفى ذكر ( نجل فلان او زوجة فلان وفقط … دون ذكر وظيفة المسؤل مثال لذلك يشترط ان يذكر ( نجل احمد محمد محمود وزير … ) ولايقبل مثال( نجل احمد محمد محمود)

وأكد الجهمي أنه سيتم منع دخول حاملي الجوازت الدبلوماسية والخاصة اذا لم تستوفي الإشتراطات السابق الاشارة اليها.