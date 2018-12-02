مليشيا الحوثي تعرقل دخول 4 سفن بموانئ غربي اليمن

قال معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، إن مليشيا الحوثي تعرقل دخول 4 سفن إلى ميناءي الحديدة والصليف، غربي البلاد.

وقال في حسابه على موقع تويتر إن المليشيا الحوثية الإيرانية تواصل عرقلة دخول 4 سفن وتفريغ حمولتها من المواد الأساسية والمشتقات النفطية في ميناءي الحديدة والصليف.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تهدف لتضليل المجتمع الدولي وتفاقم من حدة الأوضاع الاقتصادية والمعاناة الإنسانية، فيما تبقى من مناطق تحت سيطرة الانقلابيين.

ولفت الإرياني إلى أن إبقاء ميناء الحديدة تحت سيطرة كاملة أو شكلية للمليشيا الحوثية يضع الملايين من اليمنيين تحت رحمة المليشيا الانقلابية، التي تواصل عرقلة تدفق الإمدادات الغذائية والمشتقات النفطية للمتاجرة بمعاناة المواطنين، وتحميل تحالف دعم الشرعية مسؤولية تردي الأوضاع الإنسانية.