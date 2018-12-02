شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : البنتاغون .. يعلن العثور على جثة قائد القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط في هذه الدولة خليجية (فيديو) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أعلن البنتاغون أن قائد القوات البحرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، الفريق بحري سكوت ستيرني، عثر عليه متوفيا بمقر إقامته في البحرين. وقالت البحرية الأمريكية في بيان إنه جثة ستيرني لا تحمل أي آثر عنف.

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : البنتاغون .. يعلن العثور على جثة قائد القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط في هذه الدولة خليجية (فيديو) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .