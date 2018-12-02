شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يلقون القبض على قيادي كبير في نقطة ابو هاشم وهو في طريقة الى عدن ..«الاسم والتفاصيل» والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - اختطفت مليشيا الحوثي، قيادياً بالحزب الاشتراكي، مع عدد من زملائه من إحدى نقاطها في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، أثناء ما كانوا في طريقهم لمدينة عدن، جنوبي اليمن.

وأفاد مصدر محلي مطلع، أن ميليشيا الحوثي اختطفت العقيد عبد القوي عبد الرحمن العديني، القيادي في فرع الحزب الاشتراكي بمحافظة إب، مع عدد من زملائه في نقطة "ابو هاشم" نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر، أن العديني ورفاقه كانوا على متن سيارة في طريقهم إلى مدينة عدن لاستلام مرتباتهم المقطوعة منذ ما يزيد عن عامين، عندما أجبرهم أفراد النقطة الحوثية على النزول. مشيراً إلى أن العديني نقل بعد اختطافه إلى سجن البحث الجنائي بمحافظة إب.

وأشار المصدر، إلى أن العديني الذي يستلم مرتباته من عدن منذ عام 1994م كان قد اعتقل في سجون المليشيا الحوثية مدة 4 أشهر وأطلق سراحه مؤخراً قبل أن تختطفه مرة أخرى في رداع.