شكرا لقرائتكم خبر عن في تطورات جديدة : البنك المركزي اليمني يرفع رسميا سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية ( أسعار اليوم ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن البنك المركزي اليمنيآ آ رفع سعر العملة المحلية (الريال) أمام نظيراتها الأجنبية.آ

ونقلت وكالة سبأ اليمنية الرسمية عن الدكتور محمد زمام محافظ البنك المركزي اليمني، أن سعر الريال اليمني مقابل الدولار 450 ريالاً، و120 ريالاً محليا للريال السعودي.

وأوضح أن هذا التحسن جاء نتيجة الإصلاحات النقدية، منها إدارة الكتلة النقدية بطريقة اقتصادية صحيحة، وإضافة تفعيل أدوات الدين العام المحلي بالإصدار الأول بمبلغ 100 مليار ريال، مع وقف الصرف على المكشوف لتغطية عجز موازنة الحكومة، إضافة لرفع أسعار الفائدة إلى 28%، وتكوين احتياطي من العملات المحلية بمبلغ 500 مليار ريال.

وأكد زمام انتظام تغطية المواد الأساسية من الوديعة السعودية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية من المنحة السعودية إلى أغلب محافظات اليمن.

وأشار إلى البدء في ترتيبات بنكية مع منظمات الأمم المتحدة وبقية الدول والمنظمات لتوريد مساعداتها عبر البنك المركزي.

وكشف عن اتخاذ البنك جملة من الإجراءات من أجل تفعيل نشاط العملية النقدية، خاصة بعد استلام الوديعة السعودية بملياري دولار والمنحة السعودية بمبلغ 200 مليون دولار ومنحة وقود الكهرباء بنحو 60 مليون دولار، التي كان لها الأثر الأكبر في تحسن الاقتصاد، لا سيما وديعة الملياري دولار التي أسهمت في تمكين البنك من تفعيل واستخدام الأدوات النقدية القانونية، ومنها التدخل في تمويل بعض السلع الأساسية حسب نصوص وشروط وثيقة الوديعة.

وأعلن أن البنك اتخذ الإجراءات المناسبة لتسهيل استيراد المواد الأساسية بنقص 5-10 درجات من متوسط الأسعار، مؤكدا أن هذه الأسعار سوف تكون ثابتة حتى نهاية العام الجاري.