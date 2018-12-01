التحالف يشن 6 غارات على مواقع للمليشيا في باقم بصعدة

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 01 كانون الأول، 2018 غارات على مواقع للمليشيا الحوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بست غارات مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية باقم الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

وأشارت المصادر إلى أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.

وقصف التحالف، في وقت سابق اليوم، أهدافا عسكرية للمليشيا في منطقة الجعملة بمديرية مجز.

وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف مدفعي وجوي بشكل شبه يومي.