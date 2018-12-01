الميليشيات تغلق محالا تجارية والسوق المركزي للدواجن في صنعاء

تواصل الأجهزة الميليشيات الحوثية إغلاق محال تجارية ومتاجر مختلفة في العاصمة صنعاء ومحافظات اخرى بحجج الأسعار .

وأعلنت مصادر تابعة للميليشيات اغلاق 16 محلاً تجارياً في مديرية سنحان من قبل اللجنة المعنية بمتابعة الأسعار.

وشملت الخطوة إغلاق محال تجارية بمنطقتي قاع القيضي وحزيز، كما تم إغلاق السوق المركزي للدواجن والطيور وخمسة سوبر ماركات وعدد من مخازن تجار الجملة الحملة في العاصمة صنعاء.

وعلى الرغم من تبرير الميليشيات الاغلاق بالاسعار الا ان هناك اتهامات باغلاق لغرض الابتزاز، للبعض منها على الاقل.