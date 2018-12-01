‫ البخيتي يهاجم أبو علي الحاكم.. ويصفه بهذا

صنعاء - الخليج 365 هاجم الكاتب والسياسي، علي البخيتي، اليوم السبت، القيادي الحوثي المدعو "أبو علي الحاكم". وقال البخيتي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "أبو علي الحاكم لا يعدو عن كونه بلطجي سلالي متخصص في المهمات القذرة لـ ⁧الحوثيين". ‬⁩ وتابع" منذ انكشاف أقبح وجوههم عقب انقلابهم؛ وتصرفه الأرعن تجاه الشيخ مجاهد القهالي". ومضى "استمرار لمسلسل استهداف الوجاهات القبلية بهدف كسرها". واختتم" مهما اختلفنا مع مجاهد فإننا نتضامن معه ضد رعونة الكاهن ⁧‫ عبدالملك الحوثي ‬⁩"، حسب تعبيره.

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