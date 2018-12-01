صحافي: حملة اختطافات حوثية بالحديدة بوتيرة عالية لهذا الغرض

الحديدة - الخليج 365

قال الصحافي، بسيم جناني، اليوم السبت، إن "حملة الإختطافات التي يشنها الحوثيون مستمرة بوتيرة عالية".

وتابع الجناني في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - رصده "الخليج 365" - "أشخاص لاناقة لهم في السياسة أو المقاومة يتم إختطافهم من منازلهم وأصبح الأمر بغرض إختطاف أكبر قدر ممكن من الأشخاص العاديين ونقلهم لصنعاء بشكل يومي".

وأضاف "وسيتم غداً مقايضتهم والإفراج عنهم كأسرى حرب ودواعش ومناصرين للتحالف في عملية الإفراج عن المختطفين التي يتم الإتفاق عليها في المشاورات القادمة".

ومضى "وسيبقى الكثير من المختطفين القابعين منذ سنوات في سجون الحوثي لاستخدامهم في إطار معركته وحربه الميدانية ضمن عمليات التبادل لقياداته التي تتم بوساطات قبلية بعيدة عن المفاوضات السياسية".