محلل جنوبي يعلق على المظاهرات في العاصمة الفرنسية بهذا التصريح

عدن، باريس - الخليج 365

علق المحلل السياسي الجنوبي، الدكتور حسين لقور، اليوم السبت، على المظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال لقور في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "المظاهرات التي يقودها عمال محطات الوقود وشركات النفط الفرنسية تدخل أسبوعها الثاني".

وتابع "وسط حالة من الذهول من قوتها واستمرارها دون قيادة معروفة".

وتساءل "هل نحن أمام ثورة جديدة كتلك التي حصلت في 1968 وعرفت يومها بثورة الطلاب والتي أحدثت تغييرا كبيرا في تركيبة النظام السياسي الفرنسي".