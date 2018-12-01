البيضاء: الجيش يتوغل في أطراف مديرية ناطع ويستعيد مواقع عسكرية

تتواصل المعارك في محافظة البيضاء وسط البلاد وسط تقدم لقوات الجيش وبدعم من التحالف العربي.

وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية في بيان مقتضب أن الجيش اليمني تقدم في أطراف مديرية ناطع وأحكم سيطرته على عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها المليشيا في المديرية.

وقال البيان إن ألوية الجيش الوطني اليمني، بمحور بيحان بقيادة اللواء مفرح بحيبح، توغلت أيضا في عمق منطقة فضحة بمديرية الملاجم، وسيطرت على عدد من التلال الجبلية في موقع "الكبار"، وسقوط العشرات من المليشيا قتلى وجرحى.

وأوضح أن مدفعية الجيش اليمني بجبهة قانية قصفت هي الأخرى تحصينات المليشيا في منطقة الوهبية، وحققت خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين.

وبحسب البيان، شاركت مقاتلات التحالف العربي لإسناد الجيش اليمني بعدة غارات، ودمرت دوريتين كانتا تقلان تعزيزات لمليشيا الحوثي بجبهة فضحة، كما دكت تحصينات المليشيا أطراف مواقع الكبار في مديرية الملاجم وسط محافظة البيضاء.