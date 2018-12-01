دعوة بتعز لحضور الحفل الفني والخطابي بمناسبة ذكرى الاستقلال

تقيم السلطة المحلية بمحافظة تعز يوم غدٍ الاحد 2 ديسمبر 2018،وذلك برعاية محافظ محافظة تعز، الدكتور أمين أحمد محمود حفل فني وخطابي. وبحسب البلاغ، - تلقى "الخليج 365" نسخة منه - فإن "حفلاً فنياً وخطابياً بمناسبة الذكرى الـ 51 لثورة 30 نوفمبر المجيدة سيمون في قاعة منتزه تعز التعاوني". وبشأن التوقيت، ذكر البلاغ أن الحفل سيكون الساعة العاشرة صباحاً"

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