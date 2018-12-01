بالصور.. مديرية حوف بالمهرة تحتفي بعيد الجلاء وتشارك أفراح سلطنة عمان

نظمت السلطة المحلية بمديرية حوف شرق محافظة المهرة، ، احتفالاً خطابياً وجماهيرياً وفنياً ساهراً بمناسبة احتفالات شعبنا اليمني بالذكرى الـ 51 للاستقلال في الـ30 من نوفمبر المجيد، بالتزامن مع احتفالات سلطنة عُمان الشقيقة بعيدها الوطني الـ48 ومشاركتهم افراحهم، بناءً على توجيهات الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ المحافظة.

وخلال الحفل - الذي تزين بأعلام الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان الشقيقة وصور رئيس الجمهورية المشير ركن عبدربه منصور هادي، وصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد - زفّ مدير عام مديرية حوف الأستاذ حاتم عامر مكي، التهاني والتبريكات بالنيابة عن السلطة المحلية بالمهرة ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت، وكل شرائح المجتمع المهري، للقيادة السياسية للجمهورية اليمنية وللشعب اليمني المكافح، وللشعب العماني الشقيق، بمناسبة احتفالهم بالأعياد الوطنية، الذكرى الـ51 لإستقلال الجمهورية اليمنية من الإحتلال البغيض، والعيد الوطني الـ48 العماني.

وعبّر، مكي، عن إن إحتفالات أبناء مديرية حوف تأتي من منطلق الإيمان المطلق بالحرية الوطنية ورفض كل أشكال الإستبداد والوصايا والإرتهان للخارج لتنفيذ مشاريع سياسية وطائفية دخيلة على مجتمعنا المسالم.. مشدداً على وقوفهم خلف القيادة الشرعية اليمنية ممثلة بفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي ودول التحالف العربي المشترك بقيادة المملكة العربية السعودية في حربهم ضد براثن الإنقلاب الحوثي الإيراني الغاشم على مؤسسات الدولة، حتى دحر الإنقلابيين وعودة الشرعية الشعبية لليمن.

وأكد مدير عام مديرية حوف، على أواصر المحبة والأخوة الصادقة ورابطة النسب التي تربط محافظة المهرة عامة وأبناء مديرية حوف على وجه الخصوص باشقائهم في سلطنة عُمان حكومة وشعباً.. مضيفاً بأن مشاركتهم في هذا اليوم البهيج أفراح الأشقاء في السلطنة ماهو إلا عرفاناً وتقديراً منهم للعطاءات المستمرة والمنقطعة النظير والدعم اللا محدود الذي تقدمه حكومة وشعب سلطنة عُمان لمحافظة المهرة ومديرية حوف في البنية التحتية والخدمات والمساعدات الإنسانية والإغاثية..مقدماً شكره الجزيل للجنة التحضيرية للاحتفال ولكل من لبى دعوة الحضور والتفاعل.

وفي كلمة للجنة التنظيمية للاحتفال، ألقاها الأستاذ علوي بن قدوين أحد وجهاء مديرية حوف، رفع فيها أسمى التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي، وإلى سلطة محافظة المهرة ممثلة بمعالي محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت، بمناسبة الذكرى الـ51 لعيد الاستقلال الوطني المجيد 30 من نوفمبر، وإلى الشعب العماني الشقيق بمناسبة احتفالهم بالعيد الوطني الـ48.. متمنياً التوفيق والسداد للحكومة الشرعية في قيادة قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان وإخراج البلاد من محنتها ووضعها المأساوي جراء إنقلاب المليشيات الحوثية التي عبثت بمقومات الوطن ومقدراته .

وشارك أبناء مديرية حوف أثناء احتفالهم الوطني بعيد الجلاء الـ30 من نوفمبر، أفراح الأشقاء في سلطنة عُمان بعيدهم الوطني في ذكراه الـ48، معتبرين ذلك رداً للوفاء نظير العطاء العماني المستمر والسخاء السلطاني مادياً ومعنوياً تجاه الوطن والمحافظة عموما ومديريتهم على وجه الخصوص في دعم البنية التحتية للمديرية والتدخل العماني الملحوظ عبر مشاريع مستدامة تعود بالنفع على أبناء المنطقة، وبناء وتأهيل مشاريع في قطاعات الصحة والمياه والكهرباء والتعليم التربوي والطرقات، كما شمل دعم الحكومة العمانية بناء المساكن لذوي الدخل المحدود والمتضررين في المديرية والمحافظة.

وتنوعت الفقرات في الحفل البهيج بين الكلمات الخطابية ومشاركة الشعراء بقصائد هادفة باللغتين العربية والمهرية ولوحات فلكلورية لزهرات فرقة حوف الفنية والأناشيد وعرض خاص لفرقة التايكوندو بالمحافظة، وأمسية فنية ومقطوعات من التراث المهري تراقص على أنغامها الحاضرون فرحاً وابتهاجاً بأعياد الثورة ومشاركة أفراح الأشقاء في السلطنة في عيدهم الوطني.

وفي الختام كرمت اللجنة التحضيرية، السلطة المحلية بمديرية حوف وكل من ساهم في إنجاح الإحتفال وقدمت لهم الشهادات التقديرية.