خبير استراتيجي لمنظمة العفو الدولية: انحرفتم بهذه القضايا

الخليج 365 - الكويت

هاجم المحلل والخبير الاستراتيجي الكويتي الدكتور فهد الشليمي منظمة العفو الدولية على خلفية انكشاف مواقفها وتواطؤها مع جهات وأطراف مسؤولة عن جرائم منها الحوثيون في اليمن.

وقال الشليمي في تغريدة بحسابه رصدها الخليج 365 إن "منظمة العفو الدولية لقد كنت متابعا لكم منذ دراستي في الحياة الجامعية حتى بدأتم بالانحراف السياسي والتكسب من تقاريركم".