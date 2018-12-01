شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وتيرة المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من جبهات البيضاء.. والطيران يشارك بقوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتفعت وتيرة المعارك، اليوم السبت 1 ديسمبر 2018، بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، في عدد من الجبهات بمحافظة البيضاء



وقالت مصادر ميدانية، إن القوات الحكومية تقدمت في منطقة الكبار وسيطرت على عدد من المواقع للحوثيين في أطراف مديرية ناطع.



وفي محور بيحان، حررت القوات الحكومية عددا من التلال التي كانت تسيطر عليها مليشيات الحوثي بمنطقة فضحة بمديرية الملاجم.



وفي قانية، أفادت المصادر، أن مدفعية القوات الحكومية دكت تحصينات المليشيات الحوثية في منطقة الوهبية موقعة خسائر في صفوف الحوثيين.



كما شنت مقاتلات التحالف العربي غارات مركزة استهدفت آليات ومخزن أسلحة للمليشيات الحوثية في جبهات الملاجم وقانية وناطع، وسط تقدم عسكري للقوات الحكومية بالمحافظة.



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