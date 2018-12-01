شكرا لقرائتكم خبر عن وزير حوثي يهاجم أبو علي الحاكم وينشر صورة لفضيحته (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن وزير حوثي هجوماً قوياً على رئيس الاستخبارات في حكومة الانقلابيين أبو علي الحاكم وذلك على خلفية اعتدائه على شيخ بصنعاء أفضت إلى أن يقوم الوزير الحوثي بفضح أبو علي الحاكم .

وقال وزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلابيين حسن زيد في عدة تغريدات له، بالقول :"أبو علي الحاكم يقتحم منزل الشيخ مجاهد القهالي بالقوة في صنعاء ويعتدي عليه بالضرب والبصق أمام عائلته مهددا اياه لو حاول الخروج من صنعاء أن يقتله وأسرته ويفجر بيته ما هكذا تورد الأبل.. الشيخ القهالي قدم الكثير لمواجهه العدوان فما جزاء الاحسان الا الاحسان يا رئيس المجلس السياسي".

ونشر الوزير الحوثي حسن زيد صورة لبناية ضخمة معلقاً عليها بأن المفسدين في الوطن يتخذون الوطنية رداءً لإخفاء قبحهم وفسادهم، حيث قال :"الدول تمرض بالفساد ويدنو اجلها بالظلم !!" ما اكثرهم في وطني هؤلاء الذين يتخذون من الوطنية رداء يخفون تحتها قبحهم وفسادهم واجرامهم وظلمهم"، موجهاً تساؤله لـ أبو علي الحاكم :"من اين لك هذا يا ابو علي الحاكم".

وجاء في التغريدات الأخرى :"قيل لأحد النبلاء: لماذا لا تبني لك دارا ؟!! فقال: ما أصنع فيها، وأنا المقيم على ظهر الجواد أو في السجن أو في القبر ؟!! #كلمة _ لابو _ علي _ الحاكم..

الشعوب المؤمنة يصعب خداعها والاستخفاف بهم وحدهم الفاسقون يسهل اللعب بهم ( فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين ) # كلمة _ للحاكم..

اكثر الظالمين خسة ونذالة الذي يؤذيك في اطفالك واهلك "" من اجل ان يكسرك ومع ذلك فضريبة السكوت أفدح ثمنا" من ضريبة الكلام ،، وأن تموت عزيزا خيرا من ان تموت ذليلا . #كلمة _ لابو _ علي _ الحاكم".