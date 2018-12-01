شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يعلن العثور على أجهزة تنصت واتصالات إيرانية خلال تمشيط مواقع للحوثيين بصعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الجيش اليمني، إنه عثر عن أجهزة اتصالات وتنصت إيرانية الصنع، خلال تقدم قواته في محافظة صعدة معقل مليشيا الحوثي.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” تصريحات للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد عبده مجلي، أن تلك الأجهزة تستخدمها مليشيا الحوثي عمليات المتابعة الميدانية وإدارة الأعمال القتالية وتوجيه عناصرها، في حين تزرع أجهزة التصنت في مواقع مختلفة للقيام بعملية التصنت ورصد الأعمال التي تجري في تلك المواقع.

وأشار إلى أن 20 قيادياً ميدانياً من الميليشيات الحوثية سقطوا في قبضة الجيش خلال اليومين الماضيين في الجبهات الرئيسية على الساحل الغربي.

ووفق مجلي، رصد الجيش اليمني، أن الميليشيات الانقلابية عمدت في الآونة الأخيرة، إلى طمس المعلومات «بلد المنشأ» على أنواع مختلفة من الأسلحة التي بحوزتهم والتي تستخدمها بشكل مكثف في الجبهات الرئيسية، كي يصعب التعرف على مصدرها.

وعن سير العمليات العسكرية في الحديدة، أكد العميد المجلي أن الأعمال القتالية مستمرة في مديرية الحديدة وتحقق مكاسب كبيرة على الأرض، وصدّ الجيش محاولات تسلل تقوم بها الميليشيات بين الحين والآخر، مشدداً على أن العمليات العسكرية لن تتوقف، وتسير وفق وتيرة محددة حسب متطلبات المعركة داخل المدينة، وهذه العمليات ستجبر الميليشيات الانقلابية للذهاب إلى مشاورات السويد، والقبول بالحلول السلمية في إطار المرجعيات الثلاث، والمبادرة الخليجية، والقرار 2216.