شكرا لقرائتكم خبر عن للجندي المجهول كل التحية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كتب : مصطفى محمود

في شعوب العالم أجمع يوجد هناك جنود مجهولون يعملون لخدمة أوطانهم ومجتمعهم بصمت بعيداً عن الضجيج الإعلامي أو أضواء الكاميرا 'بعيداً عن المصالح والمنفعة الشخصية....!

في مجتمعنا اليمني : شهوة الشهرة وحب الظهور لدى أغلب المسؤولين الحكوميين وأغلب السياسيين ورواد المجتمع ظاهرة متفشية بل أن الكثيرين منهم مصابون بداء (الزهو ) يقدمون القليل من واجباتهم العامة ويقابلها الكثير من الظهور والبهرجة الإعلامية والتصوير والتصريحات .

وبالمقابل يوجد جنود مجهولين في مجتمعنا اليمني لكنهم قلة نادرة نكتشفهم بالصدفة هؤلاء الرجال يعملون بصمت

يقدمون لمجتمعهم كل مايستطيعون تقديمه..

ويتفانون في عملهم بهدوء بعيداً عن الرياء وحب الظهور.... ومن وجهة نظري

أن أبلغ مواقف الإنسانية والوطنية للمرء _ ان يتحدث عن هؤلاء الرجال الجنود المجهولين الذين لانراهم ولانسمعهم وإنما نرى أعمالاَ تدل على مسيرتهم العملية .

حسين منصور أمين عام رئاسة الوزراء أحد هؤلاء الرجال الذين ُوثِّقوا بصمةً مشرِّفةً في تاريخهم الوطني والوظيفي.

يعملون بصمت في الظل ، هذا الرجل لايعرفه الكثيرون من أبناء الشعب، فهو أكثر مسؤولين الشرعية عملا وجهدا وبذلا وعطاء ،وأقلهم ظهورا وأبعدهم عن الكاميرا مسافة .

لقد أعاد تأسيس الامانة العامة لرئاسة الوزراء بجهازها الإداري والتنظيمي والقانوني من الصفر

ويعد الخطط والبرامج الحكومية والتقارير الدورية

ويراقب أداء الوزارات والمجالس المحلية في المناطق المحررة ويتعامل مع معطياتها

كما يتابع الأداء الوزاري خططا وبرامجا وأداء وإنجازا في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد .

حسين منصور امين عام رئاسة الوزراء هو صاحب مقترح عودة الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن ليعيشوا مع المواطنين ويتعايشوا مع احتياجاتهم ويشعروا بمعاناتهم ويمارسون مهامهم العامة من العاصمة المؤقتة عدن وعدم مغادرتها إلا في مهمة رسمية والعودة اليها .

وعلى الصعيد الإنساني يمنح حسين منصور المرضى والنازحين وجرحى الحرب الأولية في انجاز معاملاتهم ويذلل كل العقبات والصعاب في سير استكمال الاجراءت يعمل الحلول والمعالجات .

كما أنه يتحمل ضغط القضايا والمشكلات والشكاوي اليومية ويقوم بالبت فيها بصورة عاجلة

تحيه كبيرة لكل جندي مجهول يقدم البذل والعطاء بصمت وبين الظل.