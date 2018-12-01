شكرا لقرائتكم خبر عن خبر صادم للحوثيين: سقوط 20 من قيادات الحوثي الميدانية خلال اليوميين الماضيين.. وناطق الجيش يكشف عن مفاجآت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افاد الناطق الرسمي باسم قوات الجي الوطني، العميد عبده مجلي، أن قواته عثرت على أجهزة اتصالات وتنصت إيرانية الصنع، خلال تقدم قواته في محافظة صعدة، شمالي البلاد.



وقال مجلي، أن تلك الأجهزة تستخدمها المليشيا في عمليات المتابعة الميدانية وإدارة الأعمال القتالية وتوجيه عناصرها، في حين تزرع أجهزة التصنت في مواقع مختلفة للقيام بعملية التصنت ورصد الأعمال التي تجري في تلك المواقع.



وأضاف في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن 20 قيادياً ميدانياً من المليشيا الحوثية سقطوا في قبضة الجيش خلال اليومين الماضيين في الجبهات الرئيسية على الساحل الغربي.



وأشار إلى أن الجيش الوطني، رصد أن المليشيا الانقلابية عمدت في الآونة الأخيرة، إلى طمس المعلومات «بلد المنشأ» على أنواع مختلفة من الأسلحة التي بحوزتهم والتي تستخدمها بشكل مكثف في الجبهات الرئيسية، كي يصعب التعرف على مصدرها.



عن منظومة الاتصالات التي تمتلكها الميليشيات، قال العميد مجلي إنه جرى استهداف منظومة الاتصال من قبل الطيران المقاتل في محافظة صعدة، وهذا أسهم في تحقيق انتصارات كبيرة وساعد على تقدم الجيش في جبهات مختلفة، وهذا النجاح مقرون بانهيار الحاضنة الشعبية للميليشيات الانقلابية، التي رفضها كافة الشعب، كما استهدف مركز السيطرة للميليشيات من الطيران المقاتل، الذي كبد الانقلابيين خسائر كبيرة في العتاد والأفراد.



وعن سير العمليات العسكرية في الحديدة، أكد العميد المجلي أن الأعمال القتالية مستمرة في مديرية الحديدة وتحقق مكاسب كبيرة على الأرض، وصدّ الجيش محاولات تسلل تقوم بها الميليشيات بين الحين والآخر، مشدداً على أن العمليات العسكرية لن تتوقف، وتسير وفق وتيرة محددة حسب متطلبات المعركة داخل المدينة، وهذه العمليات ستجبر الميليشيات الانقلابية للذهاب إلى مشاورات السويد، والقبول بالحلول السلمية في إطار المرجعيات الثلاث، والمبادرة الخليجية، والقرار 2216.

