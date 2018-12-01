شكرا لقرائتكم خبر عن قبل قليل الريال اليمني يستعيد عافيته مجددا أمام الدولار والسعودي.. ويحقق قفزة جديدة خلال أقل من ساعة وهذا هو (السعر الآن) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - حقق الريال اليمني صعودا جديدا قبل قليل في العاصمة صنعاء. وبحسب مصادر مصرفية فقد وصل سعر الصرف للريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي الواحد 450 ريالا بعد أن كان قبل المغرب بـ 460.

فيما وصلت قيمته مقابل الريال السعودي إلى 120 بعد ان كان بـ 122 ريالا في الوقت المذكور آنفا.



شكرا لقرائتكم خبر عن قبل قليل الريال اليمني يستعيد عافيته مجددا أمام الدولار والسعودي.. ويحقق قفزة جديدة خلال أقل من ساعة وهذا هو (السعر الآن) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .