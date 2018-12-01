التحالف يشن 4 غارات على مواقع للمليشيا في حيس بالحديدة

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 01 كانون الأول، 2018 غارات على مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة الحديدة غربي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأربع غارات مواقع للمليشيا في مديرية حيس جنوبي المحافظة.
وأكدت المصادر أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.
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