ينشر الـ"الخليج 365" رحلات طيران اليمنية لهذا اليوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2018م وهي كالتالي: رقم الرحله 609. خط الرحله : القاهره- عدن . الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 0700 صباحا. رقم الرحله : 632. خط الرحله : عدن- الخرطوم. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول : 0900 صباحا. رقم الرحله 633. خط الرحله : الخرطوم- عدن. الاقلاع : 1000 صباحا. (توقيت الخرطوم). الوصول: 1300 ظهرا. رقم الرحله : 608. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1400 ظهرا. الوصول : 1630 مساء. رقم الرحله :606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 0700 صباحا. الوصول: 0945 صباحا. رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 1045 صباحا. (توقيت القاهره). الوصول : 1515 عصرا. رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1600 مساء. الوصول : 1830 مساء.

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية لهذا اليوم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .