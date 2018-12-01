شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الحوثي يفضح نفسه في الحديدة.. شاهد (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي بسيم الجناني، إن الإعلام الحوثي فضح نفسه خلال تغطيته لما حدث في الحديدة فجر أمس الجمعة في شارع زايد والتي قال القصف نتيجة قصف من طيران التحالف.



وقال إن القصف ناتج عن قذائف اطلقها مسلحوا الحوثي من أحد احياء القريبة.



مضيفاً بقوله: وفضحهم الله بتغطيتهم للواقعة ، وأظهروا الفجوة التي تسببت بها القذيفة وسقطت داخل المنزل والغريب أنهم مصممين في تقريرهم التلفزيوني أنه قصف طيران ، بالله عليكم هل هذه الفجوة في الصورة والضرر ناجم عن صاروخ ينزل من طائرة ، لو كانوا قالوا قذائف من القوات المشتركة كان ممكن تنطلي الكذبة.



وتابع بقوله: في السابق ومع إنطلاق عمليات التحالف كنا نواجه السفهاء ومبررين قصف الطيران ونتحداهم كون الوحيد حينها من كان يقصف هو الطيران ولا وجود لأي مظاهر حرب وصواريخ وكاتيوشا وقذائف كما يستخدمها الحوثي اليوم ويقتل بها السكان في كثير حوادث ولنا في مستشفى الثورة وحي الربصة وسوق الصيد أمثلة وغيرها من الجرائم اليومية في المديريات ، اليوم المعادلة تغيرت وظهر وجه الحوثي القبيح والإجرامي.

