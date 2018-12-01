شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تحتجز عددا من مشائخ كشر .. لهذا السبب ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحتجز جماعة الحوثي بمحافظة حجة عددا من مشائخ ووجهاء مديرية كشر، التي يرفض ابنائها تحويل قراهم الى ثكنات مسلحة للميليشيات لمواجهة قوات الشرعية، التي باتت قريبة من حجور اثر سيطرتها على مثلث عاهم مؤخرا .



وأكدت مصادر مطلعة في تصريح للصحوة نت بأن الميليشيات احتجزت عددا من مشائخ كشر بينهم الشيخ / ماجد محسن ريبان ، منذ منتصف نوفمبر الجاري ، للضغط على ابناء المديرية الذي رفضوا اي تواجد الميليشيات الحوثي كمراكز لمسلحيهم ، لادراكهم لمآلات ذلك على المدنيين .



واشارت المصادر الى ان الميليشيات تسعى بكل الوسائل لاتخاذ جبال كشر المطلة على سوق عاهم ومستبأ وحيران ، مواقع لعرقلة اي تقدم لقوات الجيش الوطني والتحالف العربي نحو مركز مستبأ ومنها الى باقي حجور و الشرفين ، التي تستعد قوات الشرعية للتقدم نحوها .



احتجاز الميليشيات لمشائخ كشر لاقت استياء كبيرا لدى ابناء المحافظة الذين طالبوا بسرعة الافراج عنهم ، مبدين اسفهم لمثل هذه الاجراءات التعسفية بحق ابناء حجور .

