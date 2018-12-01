شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : محافظ البنك المركزي اليمني يطلق بشارة سارة للموظفين بمناطق سيطرة الحوثيين ...الاسبوع القادم سنسلم المرتبات في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - +

قال محافظ البنك المركزي الدكتور محمد زمام ان البنك ينتظر ودائع بقيمة 3 مليار دولار ونحن في اطار العمل عليها".

ولد البنك احتياطي 500 مليار ريال يمني وحاليا ندفع رواتب لكل المتقاعدين في اليمن وسنبدأ بدفع الرواتب في صنعاء الأسبوع القادم".

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان البنك المركزي سيتخذ العديد من القرارات ليستمر التحسن في سعر صرف العملة الوطنية وان هناك مجموعة من القرارات ستتخذها الامم المتحدة او بعض الدول فيما يخص الودائع الجديدة.

واكد ان التعافي سيكون مستقراً ومستداماً وقابلاً للديمومة شريطة ان تتخذ بعض الاجراءات في الداخل والخارج مع اعلان الحكومة عن البدء بإعداد موازنة للعام القادم 2019م وأن جزء من هذه الاجراءات سيكون له الاثر الكبير في استقرار العملة, بالاضافة الى وعي المواطنين وعدم المضاربة من قبل الصرافين والتفاف البنوك الأخرى حول البنك المركزي.

وعقد الدكتور زمام اليوم لقاء في الرياض مع الامين العام المساعد للامم المتحدة للشئون الانسانية مارك لوكك والممثل المقيم للامم المتحدة في اليمن ليزا جرانداي ،كرس لمناقشة الوضع المالي والنقدي في اليمن.

وتطرق الى الخطوات التي اتخذها البنك المركزي والتي قوبلت بارتياح واشادة كبيرة وخاصة فيما يتعلق بفتح الاعتمادات المستندية لجميع المواد الاساسية والوصول الى الموافقات التي تمت للسحب من الوديعة بنحو 300 مليون دولار الجزء الكبير منها تم تحويله الى البنوك والجزء الاخر في طريقه الى التحويل رغم العقبات التي تعترض ذلك.

وأكد محافظ البنك المركزي ان التحسن الذي حصل في وضع الريال لم يكن نتيجة المضاربات كما قيل وانما نتيجة للاجراءات المتخذة من البنك والتي من ضمنها اعادة الادارة النقدية والسيولة وكل المبالغ التي يتم طباعتها حاليا تذهب الى الاحتياطي.

وأضاف " لدينا احتياطي 500 مليار ريال يمني وحاليا ندفع رواتب لكل المتقاعدين في اليمن وسنبدأ بدفع الرواتب في صنعاء الأسبوع القادم".

وأستدرك زمام "سنستمر رغم ما لدينا من اشكالية في النقدية والبنك المركزي مستعد ان يوفر النقدية الى الاماكن التي يطلبها في جميع مناطق الجمهورية".

وقال انه "تم الاتفاق على النظر في تحويل جميع المبالغ عن طريق الامم المتحدة والدول الاخرى عبر البنك المركزي لتعزيز احتياطيات البنك المركزي التي تعود بالنفع على الريال اليمني وهو الان في السعر العادل ".

وأكد أن تحويل اي مبالغ من المعونات والمساعدات يجب ان تكون عبر البنك المركزي او أي بنك تجاري يعمل في الجمهورية اليمنية وتحت اشراف البنك المركزي لضمان استخدامها استخداما مناسبا في تمويل التجارة, منوهاً الى انه يتم تمويل جميع المواد الاساسية عبر المركزي ومن الوديعة السعودية وايضا يتم ادارة المشتقات النفطية منعا للمضاربة.

ولفت محافظ البنك المركزي الى انه سيعقد اجتماعات مماثلة مع الجانب المصري والسعودي والاماراتي والامريكي