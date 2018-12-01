بالصور.. مسيرة حاشدة في المسراخ بتعز تزامنا مع عيد الاستقلال

أفادت مصادر محلية في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، اليوم السبت، بأن مسيرة جماهيرية حاشدة شهدتها مديرية المسراخ. وأوضحت مصادر "الخليج 365"، فإن المسيرة جاءت ، بالتزامن مع أعياد الثورات المجيدة، وعيد الاستقلال ٣٠ نوفمبر، وتجسيدا للروح الواحدة الجامعة بين الشعب والجيش. ورفع المشاركون لافتات كتب عليها" الشعب والجيش يد واحدة". وفيما يلي ننشر صورا تظهر المشاركين في المسيرة الحاشدة واللافتات.

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