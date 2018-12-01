غلاب: الحوثية تمرد مسلح إرهابي يتم مداراته لأنه يقامر بمستقبل الشعب

قال رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات، نجيب غلاب، إنه لا يمكن للمجتمع الدولي ولا للأمم المتحدة أن يتحيزوا للكهنوت الحوثي الخميني ويتجاهلوا كافة أطراف الحركة الوطنية والدولة اليمنية وهم الممثلين الفعليين للشعب اليمني.

وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن الحوثية تمرد مسلح إرهابي يتم مداراته لأنه يقامر بمستقبل الشعب ويتعامل كانتهازي أحمق ومقامر.

وتابع غلاب: تدرك الحوثية أكثر من خصومها وأعدائها أنها غير قابلة للاستمرار وان مشروعها قد سقط وستنتهي كذكرى مؤلمة لن ينساها اليمن شعبا ودوله وسيكون أكثر حذرا وبتطرف جمهوري لا يلين من أي انبعاث للكهنوت.