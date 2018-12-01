الخنبشي يشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من قوات الأمن والشرطة بساحل حضرموت

شهد نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي صباح اليوم، حفل تخريج الدفعة الثالثة من قوات الأمن والشرطة بساحل حضرموت ضمن برنامج تدريب وتأهيل وتطوير الأجهزة الأمنية والشرطية الذي تموله دولة الإمارات العربية المتحدة وتم تدشينه منتصف هذا العام ويستمر لمدة سنة كاملة بحضور ممثل وزارة الداخلية الإماراتية العميد أحمد بن سيف المهيري.

وقال نائب رئيس الوزراء بأن البرنامج يعد واحدا من البرامج الأمنية الهامة التي ساهمت بشكل ملموس في إحداث نقلة نوعية في المنظومة الأمنية وتفعيل دورها والرفع من كفاءة وقدرات منتسبوها لاسيما وأنهم خلال الدورات قد تلقوا معارف نظرية في البحث الجنائي ومسرح الجريمة والتحقيق وغيرها من العلوم الشرطية بالإضافة إلى المهارات العملية في اللياقة البدنية والمداهمات وضبط الجناة وغيرها.

وتقدم الخنبشي بالشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة على جهودها في حضرموت والوطن بشكل عام، وكذا جهود المملكة العربية السعودية مملكة الحزم والعزم التي وقفت مع اليمن هي وكل دول التحالف العربي خلال هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.

كما ألقيت خلال الحفل كلمة من قبل مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير التميمي أوضح خلالها حجم التحسن الذي طرأ على منظومة الأمن والشرطة بحضرموت خلال الفترة الماضية بفضل الدعم اللامحدود من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة عبر هذا البرنامج وتقديمها كل مايلزم من تدريب الكوادر وتوفير الأسلحة والمركبات والمعدات وأجهزة الإتصالات وتأهيل المقرات الأمنية من أجل انجاحه وتحقيقه لكل أهدافه.

متقدما بالشكر والتقدير والإمتنان لكل من أسهم في إنجاح هذه الدورة من مدربين ومشرفين من ابناء حضرموت ومن وزارة الداخلية الإماراتية.

وجرى خلال الحفل تقديم عرض عسكري من قبل الخريجين وتكريم المتميزين بشهادات تقديرية.

حضر الحفل أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان الجوهي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية بحضرموت ودولة الإمارات العربية المتحدة.