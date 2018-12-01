جميح: السيادة على ميناء الحديدة من حق الحكومة في الدستور اليمني

قال الكاتب والمحلل السياسي محمد جميح، إن السيادة على ميناء الحديدة من حق الحكومة اليمنية في الدستور اليمني.

وأضاف جميح، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن القرار ٢٢١٦ يعطي الحكومة الشرعية الحق والإلزام بالسيطرة على كافة ترابها الوطني.

وتساءل: فكيف يحق لبريطانيا وللسيد غريفيث التدخل لوقف عمليات تحرير الحديدة من سيطرة المليشيات؟.

يشار إلى أن المواجهات في الحديدة توقفت بعد تحرك بريطاني لإحياء عملية السلام بين الحكومة والمتمردين.