شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب يمني: لن تستعاد الجمهورية اليمنية إلا برد الاعتبار لقضية الوحدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد كاتبُ يمنيُ لن يتم استعادة الجمهورية اليمنية من الانقلابيين أو من قبل ثوار 2011م إلا أذا تم رد الاعتبار لقضية الوحدة اليمنية.. مؤكداً أن بداية نخر جسد الدولة بدأها الانفصاليون تحت حجة (المظلومية الجنوبية).

وقال الكاتب اليمني عبدالناصر المودع في تغريدة له، :"لن تتم استعادة الجمهورية - اليمنية ما لم يعاد الاعتبار لقضية الوحدة؛ فهذه الدولة تأسست وفقا لهذه الوحدة، والتساهل الذي تم مع موضوع الانفصال تحت حجة "المظلومية الجنوبية" كان بداية النخر في جسد الدولة، وأسوأ ما في الأمر تسليم الانفصاليين حكمها".

وأشار المودع إلى أن الحزب الاشتراكي نسج حيلة من حيله وقام بتسليم الحكم الجنوبيين في 2011م انتقاماً من وحدة 22 مايو، مشيراً إلى أن :"هذا القرار الغبي هو الجذر الرئيسي لكل الشرور التي اجتاحت اليمن بما فيها وصول الحوثيين للحكم؛ فهؤلاء تم ايصالهم إلى صنعاء من قبل الحكام الانفصاليين وتنظيرات الاشتراكيين، وغيرهم".