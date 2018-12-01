مسؤول حكومي: تدريبات الأمن بحضرموت أحدثت نقلة نوعية في المنظومة الأمنية
حضرموت: يمن شباب نت ـ خاص
السبت, 01 ديسمبر, 2018 - 04:44 مساءً
[ حفل تخرج الدفعة الثانية في ساحل حضرموت اليوم السبت 1 ديسمبر 2018 ]
قال نائب رئيس الوزراء، سالم الخنبشي، اليوم السبت إن البرنامج التدريبي والتأهيلي، لأجهزة الأمن والشرطة، ساهم بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية في المنظومة الأمنية بحضرموت (شرق اليمن).
جاء ذلك خلال حفل تخريج الدفعة الثالثة من قوات الأمن والشرطة بساحل حضرموت، الذي شهده نائب رئيس الوزراء ضمن البرنامج التأهيلي والتدريبي، لأجهزة الأمن والشرطة، والذي تم تدشينه منتصف العام الجاري، ليستمر مدة عام كامل.
وأضاف الخنبشي "بأن الدفعة التي تخرجت، تلقت دورات مهمة في البحث الجنائي والتحقيق ومسرح الجريمة، وكذا مهارات علمية في اللياقة البدنية، والمداهمات وضبط الجناة".
وشكر الخنبشي، دول التحالف، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، على جهودها المبذولة في حضرموت، والوطن بشكل عام.
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